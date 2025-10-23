Ortaköy İlçe Müftülüğü öncülüğünde, Filistin’in Gazze bölgesindeki mazlumlara destek amacıyla hayır kermesi düzenlendi. Ortaköy halkının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, vatandaşlar gönüllerinden kopan desteklerle Filistinli kardeşlerine yardım eli uzattı.

Kermeste elde edilen tüm gelirin, Gazze’deki mağdur halka ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin’e gönderileceği bildirildi.

Etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, bu tür organizasyonların toplumun duyarlılığını yansıttığını belirterek şunları söyledi:

“Düzenlenen bu anlamlı etkinlik, hem birlik ve beraberlik duygumuzu pekiştirdi hem de Ortaköy halkının mazlum coğrafyalara duyduğu hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Başta İlçe Müftümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Yoğun katılımın olduğu kermes, duygu dolu anlara sahne olurken, katılımcılar Filistin halkı için dualar etti.

Muhabir: Haber Merkezi