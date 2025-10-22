AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ ve yönetim kurulu üyeleri, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i ziyaret etti. Ziyarette İlçe Kadın Kolları üyeleri de yer aldı.

Belediye binasında gerçekleşen buluşmada, yerel çalışmalar ve kadınların siyasetteki rolü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Taner İsbir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün ilçemizde Ak Kadınları burada görmek, onlarla bir arada olmak bizleri çok mutlu etti. Katılım sağlayan her bir üyemize tek tek teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziyarete ayrıca Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel de katıldı. Başkan İsbir, destek ve katılımlarından dolayı AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ’a ve Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel’e teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi