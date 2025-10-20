Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçede yaralı halde bulunan bir atmacayı koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ortaköy ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca, Belediye Başkanı Taner İsbir’in talimatıyla koruma altına alındı. Belediye ekipleri tarafından alınan yaralı atmaca, su ve yem verilerek ilk bakımı yapıldı. Ardından durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirildi. Kısa sürede ilçeye gelen yetkililer, atmacayı teslim alarak gerekli tedavi ve rehabilitasyon süreci için koruma merkezine götürdü.

Başkan Taner İsbir, doğal yaşamın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, “İlçemizde yaralı halde bulunan atmacaya hemen sahip çıktık. İlk bakımını yapıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim ettik. Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymak görevimizdir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi