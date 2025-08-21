Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yaptıkları yoğun çalışmalar sonucunda Belediyenin bütçesinden karşılanarak 5 milyon TL bedel ile kazıcı yükleyici kepçeyi ilçenin hizmetine sunduklarını açıkladı.

Göreve geldikleri andan itibaren araç filolarını önemli ölçüde geliştirdiklerini belirten Ortaköy Belediye Başkanı İsbir; “Her fırsatta araç filomuzda bulunan araçlarımızın hizmetlerin daha çabuk bir şekilde götürülmesi için çalıştık bun kapsamda yeni bir kazıcı-yükleyici iş makinesine ihtiyacımızın bulunduğunu belirttik. Bu ihtiyacımızı kendi bütçemizden karşılayarak araç filomuza kattık. İnşallah bu araç hem kar mücadelesinde hem de belediyenin diğer hizmetlerinde işimizi büyük ölçüde kolaylaştıracak. Daha etkin ve verimli bir şekilde ilçemiz halkına hizmet sunmamıza vesile olacaktır. Belediyemize ve ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan İsbir desteklerini esirgemeyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi