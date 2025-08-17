İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımda sürdürülebilirliği ve verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirilen Tulip Projesi kapsamında Ortaköy ilçesinde önemli bir destek programı gerçekleştirdi.

İl Müdürlüğü teknik personeli, Ortaköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve çiftçilerinin katılımıyla düzenlenen programda, 7 üreticiye yüzde 70 hibe destekli yem karma makinesi teslim edildi.

Modern tarım ekipmanlarına erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen proje sayesinde, çiftçilerin hem iş gücü maliyeti azalacak hem de hayvancılıkta yemleme süreci daha verimli hale gelecek. Çiftçiler, yeni ekipmanlarla hayvansal üretimde kaliteyi ve verimi artırmayı hedefliyor.

Tarım Müdürlüğü yetkilileri törende “Üreticilerimizin her zaman yanındayız. Bu tür projelerle çiftçilerimizin yükünü hafifletmeyi ve üretimde teknolojiyi yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. ‘Destek bizden, üretmek sizden’ anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Çiftçiler ise verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi