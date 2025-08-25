Çorum’un Ortaköy ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Kız Kur’an Kursu öğrencileri için anlamlı bir program gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim okumaya başlayan öğrenciler için düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı.

Programa Ortaköy Kaymakamı Burak Şapaloğlu, İlçe Müftülüğü yetkilileri, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kur’an-ı Kerim okumaya geçen öğrenciler tek tek sahneye davet edilerek, Kaymakam Şapaloğlu tarafından kendilerine Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu programa katılan davetlilerden alkış aldı.

Etkinlikte ayrıca öğrenciler arasında bilgi yarışması ve sure okuma yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere yine Kaymakam Burak Şapaloğlu tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Öğrenciler, aldıkları ödüllerle büyük bir sevinç yaşarken, aileler de çocuklarının başarısıyla gururlandı.

Kaymakam Şapaloğlu yaptığı konuşmada, Kur’an kurslarının önemine dikkat çekerek, “Gençlerimizin manevi eğitimine katkı sağlayan bu tür kurslar ve etkinlikler büyük değer taşımaktadır. Çocuklarımızın dini bilgilerini geliştirmeleri, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle yetişmeleri bizim için çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

Program sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilirken, törende emeği geçen kurs öğreticilerine ve velilere teşekkür edildi. Etkinlik, dualarla sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi