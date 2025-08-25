Görüşmede, Ortaköy’de hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Başkan İsbir, ilçeye yapılacak yatırımlar için destek talebinde bulunarak yeni dönemdeki fırsatlar hakkında bilgi verdi.TKDK Başkanı Antalyalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bölge ekonomisine katkı sağlayacak projelere her zaman destek verdiklerini söyledi. Antalyalı, TKDK’nın yatırımların önünü açacak çalışmalar yürüttüğünü de vurguladı.

Başkan İsbir, misafirperverliği için Başkan Antalyalı’ya teşekkür ederek görevinde başarı dileklerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi