Belediye Başkanı İsbir, Ortaköy Müftülüğü Merkez Kız Kur’an Kursu öğrencilerini makamında kabul etti. Kur’an Kursu öğretmenleri ile beraber öğrenciler İsbir’e gösterdiği alaka ve yardımlar için teşekkür etti. Minik öğrenciler ayrıca hafta sonu yapılacak piknik için araç taleplerini iletti.

Başkan İsbir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti söyleyerek öğrencilerin “istekleri bizim için emirdir” diyerek gerekli yardımı yapmaya devam edeceklerini ve araçlarını daima hazır olduğunu söyleyerek öğrencilere iyi eğlenceler diledi.

Muhabir: Haber Merkezi