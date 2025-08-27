Vali Ali Çalgan başkanlığında Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Şehit Hüseyin Damar Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarının istek ve talepleri dinlendi.

Toplantının ilçeye ve köylere hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Çalgan, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Toplantıya; Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Oğuzlar Kaymakam Vekili Bilge Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ile il ve ilçe kurum müdürleri katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi