Çorum Spor Gazetecileri tarafından bu yıl 28.si düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvası'nda heyecan devam ediyor. 16 takımın 3 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği turnuvada grup maçları tamamlandı.

Grup maçları sonunda Kırmızı Grup'ta Kokoreçci Uğur, Bi Kitabevi ve CNR Elektrik, Beyaz Grup'ta Kurt Elektrik, Es Bilişim, Siyah Grup'ta ise Çorum Sürücü Kursu ve Bolat Harita Mühendislik doğrudan çeyrek finale yükselen takımlar oldular.

Beyaz Grup üçüncüsü Kalehisar Kardeşler İveco ile Siyah Grup üçüncüsü Çopraşıklı Deli Kadirspor 2 Temmuz Çarşamba günü Mimar Sinan Sahası'nda saat 19.00'da çeyrek final ön eleme maçında karşı karşıya gelecek. Bu maçın da kazananı çeyrek finale adını yazdıran son takım olacak.

Çeyrek final maçları 5-6 Temmuz tarihleri arasında oynanacaktır.