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Çorum'da, 25 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen, toplamda 6 gün ve 42 saat süren eğitim programına 17 farklı ülkeden 49 öğrenci katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde 8 Aralık’ta başlayan Tokat eğitim programı ise 17 Aralık’ta tamamlanacak. Toplamda 6 gün ve 42 saat sürecek olan eğitim programına 9 farklı ülkeden 35 öğrenci katıldı.



BÖLGENİN EKONOMİK KALKINMASI

İÇİN ÖNEMLİ ROL ÜSTLENECEKLER

Her iki programda da, uluslararası öğrencilere Temel Dış Ticaret Eğitimi verildi. “Dış Ticaretin Temel Kavramları, İş ve Görev Tanımları”, “Dış Ticaret Kuralları ve Prosedürleri”, “Teslim Şekilleri”, “İstihbarat, Pazarlama Stratejileri” ve “İletişim” konuları işlendi. Dış ticaretin temellerini sağlamlaştırmak ve uluslararası ticarette başarılı olmak ekseninde düzenlenen programda katılımcılar, alanında uzman eğitmenlerden teorik ve uygulamalı bilgiler edindi.

Çorum ve Tokat illerinde dış ticaret alanında nitelikli insan kaynağı yetişmesine yönelik etkili bir adım olarak değerlendirilen program, uluslararası öğrencileri bireysel kariyer yolculuklarında bir adım öne taşırken, bölgenin ekonomik kalkınması için önemli bir rol üstlenmelerine de imkân sağladı.



Program kapsamında, dış ticaret elçilerine Çorum’da OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Tuğba Purtul Kılıç ile Tokat’ta OKA Tokat Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Fahri Murat Baltacı tarafından Ticari İstihbarat Eğitimi de verildi. Bu bölümde, Ajans bünyesinde kurulan Orta Karadeniz Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi tanıtılarak, başarı hikâyeleri paylaşıldı. Hedef pazar ve müşteri araştırması ile rakip analizine yönelik istihbarat kaynakları ve veri tabanları hakkında bilgi verilerek öğrenciler ile birlikte örnek uygulamalar yapıldı. Öğrenciler, hedef pazar ve müşteri araştırması konusunda, öncelikle hedef pazarın belirlenmesi, pazar büyüklüğünün ve büyüme potansiyelinin değerlendirilmesi, pazardaki rekabet koşullarının ve tüketici davranışlarının analiz edilmesi gibi konularda bilgi edindi. Bu bilgiler doğrultusunda, hedef pazara uygun ürün ve hizmetler geliştirme, pazarlama stratejileri oluşturma ve geliştirme gibi konularda pratik uygulamalar yaptı.



TİCARİ BAĞLANTILAR, GÜÇLÜ SATIŞ KANALI KURULACAK

Programın devamında Çorum ve Tokat illerinde özel sektörün de davet edileceği sertifika töreni düzenlenerek, öğrenciler ana vatanlarına ilişkin pazar ve müşteri bilgisine ihtiyaç duyan firmalarla eşleştirilecek. Firmaların talepleri doğrultusunda, öğrenciler kendi ülkelerinde ticari bağlantıların kurulmasına aracı olacak. Böylelikle iyi bir pazar araştırması ile güçlü bir satış kanalı kurulması sağlanacak.