Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) tarafından bölgedeki KOBİ’lerin yeşil dönüşümünü hızlandırmak amacıyla 240 milyon TL bütçeli geri ödemeli finansman desteği programı hayata geçirildi.

25 Mart 2026’da ilan edilen program, TR83 Bölgesi’nde yer alan Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat’ta faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin çevre dostu üretime geçişini desteklemeyi hedefliyor. Program çerçevesinde özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğinin artırılması amaçlanıyor.

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili imalat, gıda, turizm, tekstil ve akıllı tarım gibi sektörlerde yeşil yatırımların önceliklendirileceği programda, projelerin Avrupa Birliği Yeşil Taksonomisi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadele, su kaynaklarının korunması, döngüsel ekonomi ve biyoçeşitliliğin desteklenmesi gibi alanlara katkı sunması bekleniyor.

Program kapsamında KOBİ’lere proje başına en az 2,5 milyon TL, en fazla 7,5 milyon TL destek sağlanacak. Destekler 6 ay geri ödemesiz olmak üzere toplam 30 ay vadeli, faizsiz ve kâr payı olmaksızın geri ödemeli finansman modeliyle kullandırılacak. Başvuru yapacak işletmelerin, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’dan kredi uygunluk belgesi almış olması gerekiyor.

Enerji verimliliği, düşük karbon teknolojileri, atık geri kazanımı, su verimliliği, sürdürülebilir üretim, karbon ayak izi ölçüm sistemleri ve akıllı tarım uygulamaları gibi alanlardaki yatırımlar program kapsamında desteklenebilecek.

Programın tanıtımı için 31 Mart–2 Nisan 2026 tarihleri arasında dört ilde düzenlenen bilgilendirme toplantılarında yaklaşık 300 KOBİ’ye ulaşıldı. Ayrıca banka personeline yönelik çevrimiçi toplantılarla programın detayları paylaşıldı.

Başvuru süreci devam eden program kapsamında, işletmelere destek olmak amacıyla teknik yardım masaları kurulacak. Samsun’da 16 Nisan, Amasya’da 20 Nisan, Tokat’ta 21 Nisan ve Çorum’da 22 Nisan tarihlerinde kurulacak masalara katılmak isteyenlerin 15 Nisan 2026 saat 17.00’ye kadar randevu alması gerekiyor.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak olup son başvuru tarihi 8 Mayıs 2026 olarak açıklandı.

