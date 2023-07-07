Bakanlığın yayımladığı genelgeyle hava hallerinin orman yangınları açısından kritik olduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere orman yangını için risk taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar orman alanlarına girişler yasaklandı. Genelgede, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan meteorolojik veriler çerçevesinde, ülkede bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak, gelecek günlerde orman yangını riskinin yükseleceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Önceki yıllarda ve son dönemdeki orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizliğin yer aldığına dikkati çekilen genelgede, orman yangını için risk taşıyan bölgelerde ormanların çevresinde ve içinde 31 Ekim 2023 tarihine kadar ateş yakılmasının ve hava hallerinin orman yangınları açısından kritik olduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere yangının büyüme riski olabileceği orman alanlarına girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyeceği belirtilen genelgede, ormanlık alanlara yakın yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmeyeceği kaydedildi. Orman görevlileri ile jandarma ve polis devriyelerinin sürekli hale getirileceği de dile getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bu önlemlerin orman yangınlarının içimizi yakmaması için alındığını dile getirdi.