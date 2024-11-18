2005-2006 Sezonunda, Çorumspor’da teknik direktör Ahmet Ertem’in yardımcılığını yapan, bu sezon da Kayseri’nin Bölgesel Amatör Lig’deki (BAL) temsilcisi Develigücü’nü çalıştıran Orhan Anıl, kalp krizi geçirdiği belirtildi.

4.Grupta mücadele eden Develigücü, Pazar günü Hatay temsilcisi Reyhanlıspor’u 2-0 yenerken, maçtan sonra rahatsızlanan Orhan Anıl’ın kalp krizi geçirdiği kaydedildi. Erciyes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan 59 yaşındaki Orhan Anıl’a anjiyo yapıldığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

ÇORUM HABER, Orhan Anıl’a geçmiş olsun der, acil şifalar diler.