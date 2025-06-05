AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Civan mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Civan yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: ““Paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan bu mübarek bayramın; birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum.

Tüm hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim, sağlık ve huzur içinde nice bayramlara ulaştırsın.”

Onur Civan, bayramın toplumsal dayanışmayı artırması ve manevi duyguları pekiştirmesi temennisinde bulundu.

Editör: Haber Merkezi