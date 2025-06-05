Vali Çalgan Kurban Bayramı nedeni ile bir mesaj yayınladı. Mesajında bayramların sadece dini vecibelerin yerine getirildiği zamanlar değil; aynı zamanda kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği özel dönemler olduğunu belirten Vali Çalgan, aileyle, akrabalarla geçirilen bu günlerin manevi değerine de dikkat çekti. Vali Çalgan ayrıca özellikle yetimlerin, kimsesizlerin ve ihtiyaç sahiplerinin bayram coşkusuna ortak edilmesi gerektiğini vurguladı.

Birlik ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı’na hep birlikte kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımızı hatırlatan Vali Çalgan mesajında şu görüşlere yer verdi. “Bayramlar; dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yaşatıldığı, birlik duygusunun ön plana çıkarılarak toplumsal huzurun pekiştirildiği çok kıymetli günlerdir.

Sevgi, hoşgörü ve paylaşımın en üst seviyede hissedildiği, kırgınlıkların unutulup gönüllerin birleştiği Kurban Bayramı’nı vesile bilerek ailemiz, akrabalarımız ve sevdiklerimizle bu güzel günlerin coşkusunu paylaşmalı; şefkate ve desteğe ihtiyaç duyan yetimler, kimsesizler ve ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine ortak olmalıyız. Bayramların tüm insanlığa mutluluk getirmesiyle anlam kazandığını unutmamalı; çevremizdekilerle dayanışma içinde olmalıyız.

Valiliğimiz, vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız aracılığıyla gerekli tüm tedbirleri almıştır. Seyahate çıkacak vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm sürücülerin trafikte azami dikkati göstermelerini ve kurallara riayet etmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Bayram sevincimizin bir anlık dikkatsizlik nedeniyle hüzne dönüşmemesi en büyük temennimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleri olmak üzere, tüm Çorumlu hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bu mübarek günlerin ülkemize, İslam âlemine ve zulüm altında yaşam mücadelesi veren tüm mazlumlara barış, huzur ve selamet getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun!”

Editör: SELDA FINDIK