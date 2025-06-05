Mehmet Çınar’ın eşi, Yıldız Bek, Mecitözü Geykoca Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çınar, Savaş Çınar ve Filiz Çınar Dağtekin’in annesi Cemile Çınar, rahatsızlığından dolayı bir süredir Ankara’da tedavi görüyordu. Cemile Çınar’ın vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR