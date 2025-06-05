Belediye Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda konuşan Aşgın, 100. Yıl Millet Bahçesi’nin durumuyla ilgili konuştu.

Yapılan inşaatı Çorum Belediyesi’nin işiymiş gibi takip ettiklerini, yapılan yapılmayan ne varsa tamamını not ettiklerini belirten Aşgın, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

“Bu eksikliklerin giderilmesi koşuluyla kabul ederiz dedik. Ancak vatandaşlarımızın da bu süreçte burayı kullanmasını istedik. Henüz kesin kabulü yapılmış değil. Süreç devam ederken hemşehrilerimizin kullanılabilecek alanları kullanmasında bir mahsur görmedik. Bu esnada lavabo var mı yok mu haberler çıktı. İlgili birimimize keşke sorsaydılar. Ama biz burayı geçici bir şekilde açtık. Kesin kabulü yapılmış değil. Lavabolar ve mescitler millet kıraathanesi olan yerde fazlasıyla var. Resmi bir açılış yapmış değiliz. Ama vatandaşımız da şimdiden kullansın diye düşündük. Ancak siyaseten muhalefet de basın da eleştirebilir.”

Editör: NURDAN AKBAŞ