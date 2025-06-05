Belediye Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda konuşan Aşgın, “Barajlardaki doluluk oranımız maalesef çok düşük. Özellikle en çok umut bağladığımız ve yıllık 12 milyon metreküp su almamız gereken Koçhisar Barajı yüzde 5 bile dolu değil, S.O.S veriyor. Diğer barajlarımız da yüzde 20’ler seviyesinde. Bu nedenle suyu israf etmemek ve düzgün kullanmak lazım” dedi.

Çorum kent merkezi nüfusunun 270 bin olduğunu kaydeden Aşgın, “Vatandaşlarımız her gün 1 litre tasarruf yapsa 270 bin litre su tasarrufu yapmış oluruz. 270 bin metreküplük suyun ne kadar büyük bir hacim olduğunu bu şekilde görürüz” ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi olarak su yönetimi konusunda Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Aşgın, “53 kilometre uzaklıktaki Koçhisar’dan suyumuzun şehre bağlanması önemli bir başarı. Birçok farklı kaynaktan şehrimizi suyla buluşturuyoruz. Yeni kuyular kazıyoruz. Bu yönden iyi yönetiyoruz ama hemşehrilerimizden de ricamız, lütfen suyu israf etmesinler” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ

“ŞEHİR ORMANLARI İÇİN SOMUT ADIM ATILDI”Geçtiğimiz günlerde Bakanlık ziyaretinde çölleşme ve kuraklaşma konusunda da taleplerinin olduğunu kaydeden Aşgın, “2024 seçim vaatlerimiz arasında iki tane şehir ormanı kurma vaadimiz vardı. Gülabibey ve Nadık’ta 60 bin metrekarelik alana iki tane şehir ormanı yapacağız. Bu alanları karbon yutak alanı olarak değerlendiriyoruz. Şimdi bu iki şehir ormanı için düğmeye bastık. Bakanlığımız da destek veriyor. Bu iki şehir ormanımızın şekillenmesi ortaya çıkıyor.Bir yandan çölleşme ve kuraklaşma ile mücadele gayreti içerisindeyiz. Murat Kurum bakanımız da destek sözü verdi. İki şehir ormanımız şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.