CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, “Haziran ayı Belediye Meclis toplantısında CHP Belediye Meclis Grubu olarak Kurban Bayramının 1, 2, 3, 4. günlerinde toplu taşımanın tüm Çorum halkına ücretsiz yapılması önergemiz CHP ve Yeniden Refah Partisi’nin evet oylarına karşılık AKP’nin ret oyuna rağmen kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çorum Belediyesi’ne ait halk otobüsleri, Kurban Bayramı boyunca 4 gün süreyle ücretsiz hizmet verecek. Uygulama, Belediye Meclisi'nin Haziran ayı toplantısında gündeme alınan CHP Grubu’nun önergesiyle kabul edildi.

CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, oturumda gündem dışı söz alarak halk otobüslerinin yalnızca bayramın ilk iki günü değil, tüm bayram süresince yani 4 gün boyunca ücretsiz olmasını teklif etti. Önerge, yapılan oylamada oy çokluğuyla Meclis gündemine alındı.

Teklif, CHP ve YRP üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Karar doğrultusunda Çorum halkı, 4 gün boyunca belediyeye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Editör: NURDAN AKBAŞ