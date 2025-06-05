Kurban kesiminin ardından etleri parçalattırmak ve çektirmek isteyen vatandaşlara hijyenik koşullar açısından kasap esnafını tavsiye eden Gür, “Kasaplar dışında bağda, bahçede, kaldırım ve yol kenarlarında et çekimi yapmak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi’ne göre yasal işlem gerektiren bir husustur” dedi.

Kurban Bayramı süresince kesim sonunda elde edilen etlerin parçalanması, kıyma çekilmesi, sucuk kavurma yapılması gibi hizmetlerin mesleğinde ehil kişilerce yapılması gerektiğine dikkat çeken Gür, etlerin kasap veya belediyelerin kesim yeri gibi altyapı, ekipman gereklilikleri ve hijyen şartlarının sağlandığı ortamlarda yapılması gerektiğini aktardı.

Kasap veya belediyelerin tahsis ettiği yerler dışında kesim ve et parçalama yapılması durumunda 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi’ne göre yasal işlem yapılacağını kaydeden Gür, ayrıca tüm Çorum halkının bayramını kutlayarak, sağlıklı ve mutlu nice bayramlar temennisinde bulundu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ