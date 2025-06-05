Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri öğretmenler ve velilerin katılımı ile bursluluk sınavında Türkiye 1.si olan 8 öğrenciye, ödül töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen törende konuşan Cemil Çağlar “2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda 500 tam puan alarak. Türkiye 1.si olan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz! Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutlar. Emeği geçen okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimize ve desteklerinden dolayı velilerimize teşekkür ederiz” dedi.

Konuşmanın ardından 2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda tam puan alan Zeynep Sude Görkem (Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu) Yağmur Erğan, (Cumhuriyet Ortaokulu), Melih Koçyiğit (Mustafa Kemal Ortaokulu), Abdullah Eker (Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu), Işıl Sena Evkaya (Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu) Berra Akbayram (Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu) Emir Kayra Tunca (Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu) ve Selim Hilmi Başkaya (Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu) ödüllerini aldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ