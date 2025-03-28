Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilik faaliyetlerine yönelik "Beyaz Mendil Operasyonu" düzenledi. Yapılan çalışmalarda, trafik ışıklarında, cadde ve sokaklarda vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan çok sayıda kişiye müdahale edildi.

CEZA KESİLDİ, PARALARA EL KONULDU

Operasyon kapsamında, dilencilik yaparken tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Ayrıca, dilencilik yoluyla elde edilen paralara el konularak, yasal işlemler başlatıldı.

"VATANDAŞLARIMIZ DUYARLI OLSUN"

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, duygu sömürüsü yaparak kazanç elde etmeye çalışan bu kişilere itibar etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Göyhan, ekiplerin kentin farklı noktalarında denetimlerini sıklaştırarak, benzer operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Editör: Haber Merkezi