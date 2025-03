İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Çorum Temsilcisi İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç, son günlerde şehrimizin gündemini meşgul eden yapı projelerinde usulsüzlük iddiaları ile ilgili yanlış ve kasıtlı açıklamalar ile teknik olmaktan çok uzak sığ yorumların yapılmasının kendilerini bu açıklamayı yapmaya mecbur bıraktığını bildirdi.

Çorum İMO İl Temsilciliği yöneticileri Arif Can Akbal, Gürkan Akoğlu, Mehmet Karataş ve Hakan Duman ile birlikte bin açıklama yapan Özgür Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri dile getirdi:

“Kamuoyu bilmelidir ki; İnşaat Mühendisleri Odası meslektaşlarının mezuniyet kaydı ve faaliyet konusu olan projelerin kontrol vizesinden sorumluyken, 14 seneyi aşkın süredir odamızın proje kontrol mesuliyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeler ve yapı denetim firmaları tarafından üstlenilmiştir.

Bahse konu kontrol faaliyeti tarafımızda olmadığı için gerekli belge ve bilgiyi biz de yetkili kurumlardan temin ederek hizmet etmekteyiz.

Bu mübarek Ramazan ayı ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar düşünülerek, öncelikle halkımızın güvenli binalarda ikametinin yanı sıra bu sektörden geçimini temin eden on binlerce hemşerimizin istihdam durumu da göz önünde bulundurularak konu, en doğru şekilde bir an önce neticelendirilmelidir.

Sonuç olarak yargı süreci devam eden bu konuyla ilgili tüm tarafları sorumlu ve vakur hareket etmeye davet ediyor, konunun siyaset üzeri bir yerde değerlendirilmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz.”

Editör: SELDA FINDIK