Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu haftaki grup toplantısına Çorum ve ilçelerinden çok sayıda partili yönetici ve üye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı’nda Çorum teşkilatları güçlü bir şekilde yerini alarak adından söz ettirdi.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ile birlikte AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, İlçe Başkanları, İl, İlçe, Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere çok sayıda partilinin de katıldığı grup toplantısında Çorum heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinleme fırsatı buldu.



Çorum heyetinin toplantı salonunda büyük bir coşku oluşturduğunu dile getiren Milletvekili Yusuf Ahlatcı: “Çorum’un azmi ve kararlılığıyla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz! AK Teşkilatlarımızla bugün bir kez daha gurur duydum” görüşüne yer verdi.

İl Başkanı Alar da “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısına Çorum teşkilatları olarak katılım sağladık. Bu azim ve kararlılıkla, milletimizin refahı ve geleceği için çalışmaya devam ediyoruz” görüşüne yer verdi.

Çorum heyeti ayrıca grup toplantısı sonunda bir çok bakan ile de biraraya gelerek hatıra fotoğrafı çekindi.