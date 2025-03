Ziraat Odası üyelerinin her yılın ilk 5 ayı içinde arazi varlıkları, hayvan varlıkları, kiralık arazileri, taahhütlü arazi bilgilerini güncelletmek zorunda olduklarını kaydeden Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, açıklamasında şunları dile getirdi:

“7538 Sayılı Kanun 5510 Sayılı Kanuna eklenen 197. maddenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Ziraat Odalarımızda Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Kanununa göre Tarım Bağ-Kuruna tabi çiftçilerin Tarımsal faaliyete başladığı ve Tarımsal faaliyetini sonlandırdığı durumları tespit edilerek bildirilir hükmü açıktır. Odamıza üye kaydı yaptıran çiftçilerimizin tescilleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildikten sonra 2926 sayılı kanuna göre üyelerimiz Tarım Bağ-Kuru tescili başlamakta ise de şayet üyelerimiz Ziraat Odaları Kanununun 20. Maddesi ile Ziraat Odaları üye kayıt yönetmenliğinin ilgili maddelerinde oda üyelerinin her yılın ilk 5 ayı içinde arazi varlıkları, hayvan varlıkları, kiralık arazileri, taahhütlü arazileri bilgilerini güncelletmek ile mükelleftir. Şayet ilk kayıtta hayvan varlığı arazi varlığı olup da daha sonraki yıllarda varlıklarını (arazi-hayvan-kiralamaları-taahhüt) kaybettiği tespit edilirse re’sen yapılacak araştırmalar sonucu üyelik kayıtları sonlandırılacağından Sosyal Güvenlik Kurumundaki sigortalılık durumunuzda sona ereceğinden hak kaybının olmaması için bir an önce ivedilik ile odamıza kayıtlarınızın güncelleştirilmesi gerekmektedir.”

