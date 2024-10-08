Çorum ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri; Ahmet Ceyhan, Seyhan Barut, Birsen Sucu, Hidayet Onar ve eşi Şaban Onar ile birlikte ADD Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, Yönetim Kurulu Üyeleri; Emine Aydaş, Yıldırım Çıtak, Kubilay Olcan ve Türkmen Aksoy tarafından ağırlanan ONKO-SAV heyeti, Çorum’daki kanser hastalarının durumu, hastalığın sebepleri, dernek çalışmaları ve projelerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın ve beraberindekilere teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR