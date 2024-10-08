Merkeze bağlı Gökçepınar Köyü’nde yaşanan içme suyu sorunu, Köy Muhtarı Cemil Kaya ve İl Özel İdaresi’nin çalışmaları sonucu çözüme kavuşturuldu.

Gökçepınar halkı, suya kavuşmanın sevincini yaşıyor. Köye, Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı ile içme suyu sağlandı. Suyun köye verilmesinin ardından ilk deneme çalışması Muhtar Cemil Kaya ve CHP İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Sapancı tarafından yapıldı.

Muhtar Cemil Kaya, “köyümüze suyun gelmesinde emeği geçen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak’a, İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Sapancı’ya, önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay'a ve tüm çalışan, emek veren köy halkımıza teşekkür ederim” dedi.

Editör: Haber Merkezi