Oğuzlar’da kısıtlı kaynaklarla hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Talip Karadeniz, iktidarın muhalefet belediyelerine yönelik olumsuz bakış açısının hizmetlerin önünde büyük bir engel oluşturduğunu söyledi.

Buna rağmen halkın taleplerine yanıt verebilmek için büyük bir çaba gösterdiklerini ifade eden Karadeniz ilçedeki hizmet durumu hakkında bilgi verdi. Karadeniz, “Kısmen ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Ancak iktidarın muhalefet cephesindeki belediyelere bakış açısını ve engellemelerini biliyoruz. Maddi açıdan birçok zorlukla karşı karşıyayız. İktidarın kaynakları kısıtlı tutması ve destek vermemesi, yerel yönetimlerin çalışmalarını ciddi anlamda zorlaştırıyor. Ancak biz, tüm bu engelleri aşmak zorundayız ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için durmaksızın çalışıyoruz” dedi.

“İLÇEDE HERKESİN GÖNLÜNÜ KAZANMAK ZORUNDAYIZ”

Oğuzlar’ın yaklaşık 2 bin 700 civarında nüfusa sahip olduğunu belirten CHP İlçe Başkanı Karadeniz, hizmet verirken her vatandaşı gözetmek zorunda olduklarını ifade etti. "Oğuzlar’da herkesin gönlünü kazanmak zorundayız. Vatandaşlarımızın her bir ihtiyacına cevap verebilmek için çalışmalıyız. Ağacın, hayvanın, insanın her biri bizim için değerlidir. Bu küçük ilçede, her bireyin ve doğanın değerini bilerek, çözüm odaklı projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

“HİZMETLER ARTACAK”

Karadeniz, mevcut kaynakların sınırlı olmasına rağmen Oğuzlar’da yapılan çalışmaların halk tarafından takdir gördüğünü belirterek, gelecekte hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı. "Tüm maddi zorluklara rağmen elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İlerleyen süreçte daha fazla projeyi hayata geçirecek ve Oğuzlar halkına daha kaliteli hizmet sunacağız. Engeller ne olursa olsun, halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

