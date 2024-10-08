Çorum'un tanınmış ve sevilen beden eğitimi öğretmenlerinden Hayati Hatipoğlu vefat etti.

Bayat’ın Tepebayat Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup Çorum'da ikamet eden, Hatipoğlu sülalesinden merhum arzuhalcı Hasan Hatipoğlu'nun oğlu, İskilip Demirci esnafından merhum Mehmet Duman'ın damadı, Bekir Küyük ve Niyazi Şahin'in bacanağı, emekli öğretmen Hayati Hatipoğlu hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün (8 Ekim 2024 Salı günü) öğle namazına müteakip Bayat İlçesi Tepebayat Mahallesi Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ