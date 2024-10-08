Çorumlu Endüstri Mühendisi hemşehrimiz Bilal Çeşitcioğlu, TEVE2 Televizyonu’nda yayınlanan “Kelime Oyunu” isimli yarışma programının ardından şimdi de 360 TV’de yayınlanan “Ben Bilirim” isimli bilgi yarışmasına katılacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan ve Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) Öğrenci Başkanı hemşehrimiz Bilal Çeşitcioğlu, Alper Ateş’in sunuculuğunu üstlendiği “Ben Bilirim” isimli programa bu akşam konuk olacak.

Bilal Çeşitcioğlu bu akşam saat 19.00’da katılacağı programa katılarak başarılı olmaya çalışacak. Konuyla ilgili bilgi veren Çeşitcioğlu hayalinin ise “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması olduğunu dile getirdi.

Editör: SELDA FINDIK