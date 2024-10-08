Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarından eylül ayı içerisinde 22 milyon 415 bin 821 yolcunun seyahat ettiğini bildirerek, “Hava yollarımızı kullanan yolcu sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artış yaşadı. Bununla birlikte yılın ilk 9 ayında havalimanlarımızın hizmet verdiği yolcu sayısı ise 177 milyon 346 bin 498'e ulaşırken taşınan yük ve kargo miktarı ise 3 milyon 712 bin 255 ton oldu” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Eylül ayı içerisinde 79 bin 872'si iç hatlar, 87 bin 583'ü dış hatlar olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 214 bin 319 uçak trafiğine ulaşıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, Eylül ayında hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı ayına kıyaslandığında toplamda yüzde 2,4 artış yaşadığını açıkladı. Uraloğlu, “Eylül'de, havalimanlarımızda iç hat yolcu sayısı 8 milyon 249 bin 505'e, dış hatlarda ise 14 milyon 121 bin 637'ye ulaşırken transit yolcular ile birlikte toplam yolcu sayısı 22 milyon 415 bin 821'e ulaştı. Yolcu sayımız 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 1,8 artış yaşamış oldu. Havalimanlarımızda taşınan yük ve kargo miktarı ise Eylül ayında iç hatlarda 85 bin 108 ton, dış hatlarda 393 bin 695 ton olmak üzere 478 bin 803 tona ulaştı” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılının ilk 9 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 687 bin 194, dış hatlarda ise 669 bin 114 olduğunu belirterek üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 752 bin 501 uçak trafiğine ulaşıldığını duyurdu. 2024 yılı Eylül sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,9 artış gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, “Türkiye geneli havaalanlarımız iç hatlarda 72 milyon 949 bin 528, dış hatlarda ise 104 milyon 186 bin 201 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcular ile birlikte toplam 177 milyon 346 bin 498 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Hizmet verilen yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 5,7 artarken dış hatlarda yüzde 9, toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 7,5 artış oldu.” dedi. Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının ise iç hatlarda 682 bin 730 ton, dış hatlarda ise 3 milyon 29 bin 526 ton olmak üzere, 2023 yılı aynı döneme göre yüzde 11,2 artışla toplamda 3 milyon 712 bin 255'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ise eylül ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 419, dış hatlarda 34 bin 475 olmak üzere toplamda 44 bin 894'e ulaştığını kaydederek, “İstanbul Havalimanımızda iç hatlarda 1 milyon 600 bin 230, dış hatlarda 5 milyon 648 bin 722 olmak üzere toplamda 7 milyon 248 bin 952 yolcuya hizmet verildi. Bu ayda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 3 artış gösterdi.” dedi. İstanbul Havalimanı'nda 9 aylık sürede; iç hatlarda 90 bin 616, dış hatlarda 300 bin 873 olmak üzere toplamda 391 bin 489 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, “İç hatlarda 13 milyon 258 bin 640, dış hatlarda 47 milyon 400 bin 448 olmak üzere toplamda 60 milyon 659 bin 88 yolcuya hizmet verildi. 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış gerçekleşti.” diye konuştu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda; eylül ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “İç hatlarda 8 bin 703, dış hatlarda 10 bin 952 olmak üzere toplamda 19 bin 655 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 589 bin, dış hatlarda 1 milyon 865 bin 773 olmak üzere toplamda 3 milyon 454 bin 773 oldu. 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 3 artış gösterdi.” diye konuştu. Uraloğlu, 9 aylık sürede ise iç hatlarda 83 bin 406, dış hatlarda 96 bin 943 olmak üzere toplamda 180 bin 349 uçak trafiğine hizmet verildiğini kaydetti. İç hatlarda 14 milyon 761 bin 953, dış hatlarda 16 milyon 209 bin 745 olmak üzere toplamda 30 milyon 971 bin 698 yolcu trafiğine hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, 2024 yılı Eylül sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinin yüzde 6, yolcu trafiğinin ise yüzde 13 arttığını bildirdi. Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise eylül ayında 2 bin 430, 9 aylık süreçte ise 21 bin 82 uçak trafiğinin gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, eylül ayında dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iç hatlarda 14 milyon 59 bin 102, dış hatlarda ise 35 milyon 44 bin 650; uçak trafiğinin ise iç hatlarda 110 bin 86, dış hatlarda ise 218 bin 345 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bu havalimanlarının 2024 yılı ilk 9 aylık döneminde gerçekleşen yolcu trafiğinin 49 milyon 103 bin 752'ye ulaştığını kaydeden Uraloğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 5 milyon 60 bin 280, dış hatlarda 3 milyon 762 bin 135 olmak üzere, toplamda 8 milyon 822 bin 415 yolcuya hizmet verildiğini belirtti. Antalya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısının 5 milyon 34 bin 278, dış hat yolcu sayısının ise 25 milyon 882 bin 431 olmak üzere, toplamda 30 milyon 916 bin 709 olduğunu belirten Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 563 bin 504, dış hatlarda 3 milyon 218 bin 385 olmak üzere, toplamda 4 milyon 781 bin 889 yolcuya, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise iç hatlarda 2 milyon 27 bin 262, dış hatlarda 1 milyon 717 bin 90 olmak üzere, toplamda 3 milyon 744 bin 352 yolcuya hizmet verildi. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda ise iç hat yolcu sayısı 373 bin 778, dış hat yolcu sayısı da 464 bin 609 olmak üzere, toplamda 838 bin 387 olarak gerçekleşti.”

Editör: İHA AJANS