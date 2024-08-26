Çorum-Sungurlu İlçesi Dertli Köyü’nde yıllardır çözülemeyen 'içme su sorunu' had safhaya ulaştı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan ve 40 haneden oluşan Dertli Köyü'nde 150 kişi yaşıyor.

Köylüler, devlet kurumlarından hak ettikleri yardımların hiç birisini şu ana kadar alamadıklarını, köye ulaşım sağlayan yolların mezbelelik görüntüsünü sineye çekmek zorunda kaldıklarını dile getirirlerken, “İçecek suyumuzun köye gelmesine bari destek verseler” diye serzenişte bulundular.



“ÇALMADIKLARI, DEVLET

KURUMU KAPISI KALMADI”

Köy Muhtarı Ferhat Güçtekin, çalmadık devlet kurum kapısı bırakmadığını, şu ana kadar da olumlu bir cevap alamadıklarını söyledi.

Muhtar Güçtekin, “Konuyu İlçe Kaymakamımıza ilettim, olumlu cevap alamadım. İl Özel İdareye dilekçeler yazdım, ama bize verilen cevaplar hep olumsuz. Biz bir Türk ve Alevi vatandaşlar olarak bu yaşam şeklini hak etmediğimizi düşünüyoruz.

Özel İdare içme su konusunda bize paralarının olmadığını ve su sorunumuza yardımcı olamayacaklarını söylüyorlar. Her köye yardım yapılıp ihtiyaçlarını gidermek için para var da, bizim köyün içme suyuna mı paraları olmuyor anlamış değiliz.



“21. YÜZYILDA KERBELA'YI

YAŞAMAK ZORUNDA MIYIZ”

Komşu köyümüz olan Yörüklü Köyü bizim ihtiyacımız olan içme suyunu bize veriyor ama, köyümüze getirmeye maddi imkanımız yok. Devletimizin kurumları bu günlerde yanımızda olmayacakta ne zaman olacak? Vergi ise her türlüsünü veriyoruz. Askerlik görevi ise yerine getiriyoruz.

21 Yüzyılda köyümüz Kerbela'yı yaşamak zorunda mı? Hangi kuruma dilekçe versek olumlu bir cevap alamıyoruz. Ne siyasiler ilgileniyor, ne de devlet yetkilileri. Tek suçumuz Alevi olmak galiba. Oysa vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmıyoruz diye konuşulanlar yalandan mı ibaret?”