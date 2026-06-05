Sungurlu Belediyesi, ilçenin çehresini güzelleştirecek ve kent estetiğine katkı sağlayacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Anadolu Lisesi ile Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi arasında bulunan sokakta kapsamlı yenileme çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında sokak, modern ve estetik bir görünüme kavuşturulacak. Projede, Sungurlu’nun kent kimliğini yansıtan siyah, kırmızı ve beyaz renkler ön plana çıkarılacak.

Özellikle öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan bölgede gerçekleştirilecek düzenlemelerle birlikte daha düzenli, daha estetik ve daha kullanışlı bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sokağın modern bir görünüme kavuşması planlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçenin her noktasına dokunan projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, “Herkesin gençliğinden bir anısı bulunan bu sokağı daha estetik ve daha canlı bir görünüme kavuşturacağız. Şehrimizin değeri ARCA ÇorumFK ile Sungurlu Belediyespor’umuzun renklerinin kullanılacağı bu projede estetik ve düzen ön planda olacak. İlçemize yakışır modern bir sokak düzenlemesini hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. ‘Marka Kent Sungurlu’ hedefimiz doğrultusunda ilçemizi daha güzel ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.