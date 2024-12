Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından geçtiğimiz yıllarda 2500 metrekare üzerinde kalan ve riskli yapı tespiti yaptıran alanlarda % 20 emsal artışı verileceğini duyurmasının ardından Binevler 4424 ada 118 parselde kentsel dönüşüm işlemi başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, kentsel dönüşümün başladığı alana giderek hem incelemelerde bulundu hem de vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

Kentsel dönüşümün başlatıldığı alan dışında kalan binalardan gelen soruları da yanıtlayan Fatih Özüyağlı “Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, bu konuda biz üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız” dedi. Yapılacak kentsel dönüşüm ile birlikte vatandaşların daha modern ve sağlam yapılara kavuşacağını dile getiren Özüyağlı “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın verdiği sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Başkanımız 2500 m2 ve üzeri riskli yapı tespiti yaptıran parsellerde % 20 emsal artışı verileceğini taahhüt etmişti. Bulunduğumuz nokta Üçtutlar Mahallesi, 4424 ada, 118 numaralı parselde 1984 yılında inşa edilmiş bir yapı. Mülkiyet sahipleri riskli yapı tespiti yaptırdıktan sonra belediyemize başvuru yaptı ve biz de 2024 Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz meclis toplantısında % 20 emsal artışı kararını almıştık. Her işimizde olduğu gibi imar düzenlemelerinde de önceliğimiz halkımızın can ve mal güvenliğidir. Bu düzenleme sayesinde burada yaşayan mülkiyet sahipleri yeni inşa edilecek konutlarda daha modern ve daha güvenli yaşam alanlarına kavuşmuş olacaklar. Bu dönüşümün şehrimiz için başlangıç olacağına ve devamının geleceğine inancımız tam. Başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere bu süreçte emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

VATANDAŞLARDAN DÖNÜŞÜM TEŞEKKÜRÜ

Üçtutlar Mahallesi Binevler 52. sokakta başlatılan kentsel dönüşüm nedeniyle mülk sahipleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler. Çorum’un deprem bölgesinde olduğunu bildiklerini ve yaptırdıkları testlerin ardından binalarının depreme dayanıksız çıktığını belirttiler. Aşgın’ın %20 emsal artışı vermesinin kentsel dönüşümü hızlandırdığını belirten vatandaşlar bina üzerine de Başkan Aşgın’a teşekkür afişi astılar.