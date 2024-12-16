1460 gıda kolisinin ihtiyaç sahibi ailelerine verilmesi ile birlikte yoğun bir katılımla karşılaşan Türk Kızılay'ı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Türk Kızılay'ı Kadın Teşkilatı Başkanı Fatma Paşaoğlu, hizmette sınır tanımadıklarını ifade ederek, maddi ve manevi olarak yardıma muhtaç olan ailelere sürekli olarak destek olduklarını söyledi.

Hayırsever bir vatandaşın 1460 adet gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere verdiklerini belirten Paşaoğlu, öncelikle yardıma muhtaç olan ailelerin kayıt olduklarını, daha sonrasında verilen adresi yerinde görerek duruma göre değerlendirme yaptıklarını, ihtiyaç sahibi ise maddi ve manevi olarak yardımları ulaştırdıkları bildirdi.

Editör: HABER MERKEZİ