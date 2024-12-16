İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu’nun katıldığı programda sadece görevlerini yerine getirmek olan basın mensuplarına korumalar tarafından yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu belirten Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, Çorum basınına yapılan çirkin saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Ahmet Gelgör açıklamasında; “Sadece görevini layıkıyla yapmaya çalışan basın mensuplarını Dervişoğlu salona girer girmez tartaklamaya ve görüntü almalarına engel olmaya çalışan korumaların, mağdur olan gazeteciler Volkan Sınayuç, Cuma Şahin, Erkan Karaca, Halil Can Özeker ve Engin Erenler’i salondan dışarı çıkararak sert müdahale etmesi basın özgürlüğüne yapılmış bir kıyımdır” dedi.

Basını ve basın mensuplarını demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak gören bir düstur edinmiş kişiler olarak, her zaman Çorum basınının yanında olduklarını vurgulayan Gelgör, yargı önünde basın mensuplarına yapılan haksız saldırının hesabının sorulması gerektiğini dile getirerek, menfur saldırıyı tekrar kınadıklarını Çorum basının asla yalnız olmadığını sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ