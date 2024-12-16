Belediye Başkanı Dere, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Çorum ziyareti esnasında, görevleri icabı orada bulunan basın mensubu arkadaşlarımıza korumalar tarafından yapılan saldırıyı esefle kınıyorum.

Mesleğinin ahlaki ve etik ilkelerine bihakkın riayet eden, sorumluluk şuuruyla çalışmalarını sürdüren gazetecilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Mesleğini icra ederken hiç kimseye mihnet ve minnet etmeyen, kaleminin ve fikriyatının onuruyla çalışan gazetecilerimiz yalnız değildir.”

Editör: HABER MERKEZİ