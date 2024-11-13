Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Şube Müdürü Ömer Özdemir ve Uğurludağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Şen, Uğurludağ Kaymakamı Yunus Emre Kandemir’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, ilçedeki spor faaliyetleri ve yatırımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Kandemir, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, ilçedeki gençlerin spor alanındaki ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaretin ardından, İl Müdürü Şahin ve beraberindeki heyet, Uğurludağ’daki spor tesislerini yerinde inceleyerek, tesislerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulundular. Yapılan incelemelerle ilgili olarak, tesislerin bakım ve onarım ihtiyaçları belirlenirken, gençlerin daha sağlıklı bir ortamda spor yapabilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Bu tür ziyaretlerin, ilçelerdeki spor altyapısının geliştirilmesi ve gençlerin sporla daha iç içe olabilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Hüseyin Şahin, Çorum genelindeki spor faaliyetlerine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.