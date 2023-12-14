Olay Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre otomobil ile  Ata Caddesi’nde seyir halinde olan Serhat T., önceden husumetli olduğu Emre Y. ve Ali Ö.’ye kaldırımda yürürlerken aracın camından pompalı tüfekle ateş etti.

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Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Saldırıdan hemen sonra sosyal medya hesabından olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte canlı yayın açan Serhat T., Çorum-Ankara yolu üzerinde bulunan  Jandarma uygulama noktasında ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

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