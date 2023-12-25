“Milli Eğitim Temel Kanunu’nda var olan genel amaçlara rağmen, neden ÇEDES projesine ihtiyaç duyulmuştur?” diyen Zafer Partisi İl Başkanı Onan, öğretmenlik mesleğinin rencide edildiğini dile getirdi.

1739 sayılı kanunun ikinci maddesindeki genel amaçlarla ÇEDES projesi hedeflerinin birkaç kelime dışında içerik olarak aynı olduğunu kaydeden Bedii Onan; “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en mükemmel bir şekilde yetiştirilmesine ‘sadece Türk milletine düşmanlık besleyen zümrelerin dışında’ hiçbir kimsenin karşı çıkması da söz konusu olamaz. Burada açılması ve üzerinde konuşulması gereken hususların olduğu kanaatindeyiz” diye konuştu.

ÇEDES projesi ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Zafer Partisi İl Başkanı Onan okullarda çevreye duyarlı ve değerlere bağlı bireylerin yetiştirilmesi maksatlı çalışmalar çerçevesinde bir anaokulunda imamlık görevini ifa eden kişinin henüz oyun çağında olan çocuklara “Yardımseverlik” ve “Merhamet” konulu bilgiler aktardığını, projenin bir tarafında MEB, diğer tarafında ise Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bulunduğunu, projenin amaçlarında (Öğrencilerimizin millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan, geliştiren ve kendi yaşantılarında inşa eden fertler olmalarına, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak) yazılan sonuçlara ulaşılabilmesi halinde gelecekte ülkemizin kainatın en mükemmel ülkesi olabileceğini ifade etti.

Türkiye’de 1973 yılında çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu çıkarıldığını, eğitim öğretim faaliyetlerinde öğretmenler ve öğrencilerin asli unsur olduğunu da kaydeden Bedii Onan açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “

ÇEDES projesinde neden imamlara yer verilmiştir? Öğretmenler almış oldukları branş eğitime ve sahip oldukları eğitim formasyonuna rağmen öğrencileri Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan genel amaçlar ve ÇEDES projesinin amaçlarında yer alan hususlara göre yetiştirme konusunda yetersiz midir? İmamlar bahsi geçen bilgiler konusunda çok mu yeterlidir? Öğretmenlerin varlıkları, mesleki birikimleri, sunmuş oldukları rehberlik hizmetleri, çalıştıkları okullara ve öğrencilerin geneline sunmuş oldukları harici maddi ve insani katkılar görmezden gelinemez.

MEB öğretmenlerin asli görevini neden imamlar ile devam ettirmek istemiştir? İmamların eğitim çağındaki çocuklara bahsi geçen bilgileri aktarabilecek formasyon yeterliliği mevcut mudur? Haberlere ve ortada var olan görsellere göre her hangi bir branş öğretmeni yardımseverlik ve merhamet konusunda her kademedeki öğrencilere bilgi aktaracak potansiyeli taşımaktan uzak mıdır? Keza okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan İlahiyat Fakültesi mezunu öğretmenlerde mi var olan değerleri anlatmaktan ve öğretmekten uzaktır?

Son dönemde yaşanan gayri ahlaki ve hukuki davranışların her ortamda görüldüğü bir gerçektir. MEB’nin ÇEDES

uygulaması bir önceki cümlede bahsettiğimiz gibi okullarda değil, her türlü kültürel öğrenme ortamlarında, camilerde, Kuran Kurslarında, velhasıl her fırsatta ve platformda eğitim hayatı dışına çıkmış tüm yetişkinlere öncelikli olarak verilmelidir. Yetişkinlerin toplumda rol model olduğu ve küçüklerin büyükleri örnek aldığı da bir gerçektir. Genel durum itibarıyla toplumsal geleceğimiz açısından değerler ve davranış eğitimine cidden ihtiyaç vardır.”