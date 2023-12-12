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Grekoromen sitilde, 51 kiloda Berat Çırak, 55 kiloda Samet Kayretli, 60 kiloda Tugay Yıldız, 71 kiloda Orçun Akduman ve 92 kiloda Abdullah Nuri Bayır ve 110 kiloda Samet Tekdemir birinci, 65 kiloda Enes Ayağıbüyük ve 92 kiloda Miraç Alaca da ikinci oldular.

Serbest stilde ise, 55 kiloda Efe Eraslankılıç birinci, Emir Eraslankılıç üçüncü, 65 kiloda da Berat Kanatabek de üçüncü oldu.

Derece yapan güreşçiler, 3-7 Ocak tarihlerinde Tokat’ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.