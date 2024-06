Kuruculuğunu Ömer Kömürcü İHO Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emine Esra Kazancı ile kardeş ülke Azerbaycan Bakü-257 Nömreli Orta Mekteb’te öğretmenlik yapan Zöhre İbrahimova’nın yaptığı projenin tamamlanmak üzere olduğu açıklandı.

“İi oluş” temasını konu alan “To Be Happy - Mutlu Olmak” isimli projeye aynı okuldan Kevser Uysal, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’ndan Nazik Cüce ve Süreyya Yüce, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu’ndan Merve Şenol ve Elif Erkul, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Şeyda Nur Görgülü ile İstanbul Beyoğlu Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Tuba Aksakalı’ın ortak olarak katıldığı belirtildi.



Öğrencilerin mutlu olabileceği öğrenme ortamlarının oluşturulmasının amaçlandığı “To Be Happy” projesinde bu kapsamda öğrencilerle okul dışında bisiklet sürme etkinliği, ok atma etkinliği, ebru sanatı yapma etkinliği gibi sanatsal ve spor etkinliklerin yapıldığı açıklandı.

Proje ile ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi. “Proje kapsamında ayrıca Çorum’da bulunan proje ortaklarının ta Yeşilay tarafından düzenlenen bisiklet turuna katıldığı, ardından Çorum’lu Obasına giderek ok atma, ebru yapma ve eski dönemlere ait kostümleri giyerek öğrencilerin hem sağlıklı yaşamaları, sanatsal bakış açılarını geliştirmeleri hem de kültürümüze ait değerleri öğrenmeleri amaçlanmıştır.

Projemizin sonunda öğretmen ve öğrencilerimize yapılan anketler sonucunda; farklı öğrenme ortamlarının öğrencileri ve öğretmenleri mutlu ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Proje ekip veren tüm ekip arkadaşlarımıza, okul müdürlerimize, öğrencilerimize ve desteklerini esirgemeyen sevgili velilerimize teşekkür ediyoruz”