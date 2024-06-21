Musa Yıldırmaz isimli vatandaş, iş yerinde farklı bir örümcek türü gördü. Yıldırmaz, örümceğin halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur "sarıkız örümceği" olduğunu öğrendi.

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan "sarıkız örümceği" 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.

Havaların ısınması ile ortaya çıkan örümceğe karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.