Geçen sezonu Çorum FK’da kiralık olarak geçiren Nijeryalı Michael Ologo, sezon bitiminde memleketi Nijerya’ya giderken, beraberinde çok sayıda Çorum FK forması da götürdü.

Çorum FK’nın geçen sezon başında İstanbulspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki savunma oyuncusu Ologo, yaz tatilini memleketi Nijerya’nın Ologoama kentinde geçiriyor. Ologoama’daki arkadaşlarını ziyaret eden Ologo, Çorum FK forması hediye ederken, Türkiye’yi ve Çorum’u anlattığı belirtildi.