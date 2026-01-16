Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, önceki hafta lider Amed Sportif Faaliyetler’e 1-0 yenildikleri maçın ilk 11’den Samudio’yu kulübeye çekerken yeni transferlerden Thiam’a forma verdi. Sarı kart cezalısı Erkan’ın yerine ise Cemali ilk 11’de yer aldı.

Maça etkili başlayan Arca Çorum FK henüz 6.dakikada Thiam’la golü buldu. Thiam’ın iki golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

22.dakikada Çorum FK kalesine ilk kez gelen Adana Demirspor Ahmet Yılmaz’la golü buldu. Golden sonra Çorum temsilcisi önemli fırsatlardan yararlanamazken, 45+1’de Ahmet Yılmaz Adana ekibi adına ikinci gol şansından yararlanamayınca ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıya Adana Demirspor ilk yarıdaki 11’i ile çıkarken, Arca Çorum FK Ferhat’ın yerine Oğuz değişikliği ile başladı.

Çorum temsilcisi tüm hatları ile galibiyet golünü ararken, konuk takım ani ataklarla Çorum FK kalesine gitmeye çalıştı. Son 10 dakikaya 1-1’lik eşitlikle girilirken, 80.dakikada Oğuz Çorum FK’yı 2-1 öne geçiren golü attı. Golle birlikte direncini yitiren Adana Demirspor şoku henüz atlatamadan 83’te bu kez Atakan Akkaynak sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkartarak takımını iyice rahatlattı.

88’de, yine savunma arkasına atılan topu bu kez Samudio ağlara gönderince durum 4-1 oldu. Kalan sürede başka gol olmayınca Arca Çorum FK sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 35’e yükselten Arca Çorum FK ilk iki umutlarını sürdürürken, -28 puanda kalan Adana Demirspor’un 2.Lig’e düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 5: Arca Çorum FK atağında, sağdan Üzeyir ortaladı, ön direkte Thiam kafayı vurdu, yandan aut.

DAKİKA 6: GOOOLLL! Arca Çorum FK golü buldu. Ahmet Ildız’ın pasında soldan atağı sürükleyen Yusuf Erdoğan’ın ortasında gelen topa Thiam altı pasın hemen gerisinde, sağ ayağının içiyle dokundu: 1-0.

DAKİKA 17: Arca Çorum FK atağında, ceza sahasının sağ köşesinde yaptığı presle topu kapıp içeri giren Serdar’ın yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Yusuf Erdoğan uygun durumda kötü bir vuruşla üstten auta attı.

DAKİKA 22: GOL! Skora denge geldi. Ceza sahasının sol köşesinde Ahmet Yılmaz’la verkaç yapan Toprak ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Sehic’ten dönen topu geriden gelen Ahmet Yılmaz tamamladı: 1-1.

DAKİKA 28: Arca Çorum FK atağında, savunma arkasına atılan topu uzaklaştırmak isteyen Enes’in ters vuruşunda yükseklik kazanan top üst direğe çarpıp kornere çıktı.

DAKİKA 45+1: Adana Demir gole çok yaklaştı. Sağdan gelişen atakta savunma arkasına atılan topa hareketlenen Gökdeniz, kalesini terk eden Sehic’ten sıyrılıp pasını ceza yayının gerisindeki Ahmet Yılmaz’a çıkarttı, bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta topu yandan auta gitti.

DAKİKA 49: Çorum FK atağında, soldan Yusuf Erdoğan’ın pasında Oğuz penaltı noktasında vuruşunu yaptı, üstten aut.

DAKİKA 75: Arca Çorum FK atağında, savunma arkasına atılan topa hareketlenen Thiam sağ çaprazdan karşı karşıya kaldı, iki arkadaşı bomboş durumda olmasına rağmen dar açıdan vurmayı tercih etti, top yan ağlarda kaldı.

DAKİKA 80: GOOOLLL! Arca Çorum FK nihayet ikinci golü buldu. Ceza yayının gerisinden Samudio’nun savunma arkasına gönderdiği yüksek topu Oğuz penaltının solundan gelişine bir vuruşla aşırttı: 2-1.

DAKİKA 83: GOOOLLL! Fark ikiye çıktı: Thiam’ın kafayla indirdiği topu Samudio Atakan Akkaynak’a gönderdi, bu futbolcu penaltı noktasının gerisinden önünü boşaltıp köşeye gol vuruşunu yaptı: 3-1.

DAKİKA 88: GOOOLLL! Dört oldu. Aleksic’in ceza yayının gerisinden savunma arkasına attığı topu göğsüyle kontrol eden Samudio ayağıyla aşırttığı topu kafayla ağlara gönderdi: 4-1.

STAD: Çorum Şehir

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Dura

4.HAKEM: Onur Can Dolğun

ARCA ÇORUM FK: Sehic, Üzeyir, Cemali (Dk. 60 Atakan Akkaynak), Attamah, Sinan, Ferhat (Dk.46 Oğuz), Serdar (Dk. 65 Aleksic), Ahmet Ildız (Dk. 65 Samudio), Thiam (Dk. 85 Zubairu), Pedrinho, Yusuf Erdoğan

YEDEKLER: Ahmet Said, Kerem, Yusuf Güzel, Furkan, Oğulcan

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Eroğlu

ADANA DEMİRSPOR: Eren, Aykut, Enes, Ali Fidan, Yusuf Buğra, Ahmet Yılmaz (Dk. 72 Ahmet Bolat), Kürşat, Toprak (Dk. 85 Kayra), Gökdeniz (Dk.79 Mert), Diyar, Osman (Dk. 85 Ali Arda)

YEDEKLER: Oktay, Aslan, Barış, Doğuhan, Halil Eray, Ulaş

TEKNİK DİREKTÖR: Kubilayhan Yücel

GOLLER: Dk. 6 Thiam, Dk. 80 Oğuz, Dk. 83 Atakan Akkaynak, Dk. 88 Samudio (Arca Çorum FK), Dk. 22 Ahmet Yılmaz (Adana Demir)

SARI KARTLAR: Attamah (Arca Çorum FK), Eren (Adana Demirspor)