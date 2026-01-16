Arca Çorum FK’nın 9 Ocak’ta Amed Sportif Faaliyetler’le deplasmanda oynadığı ikinci yarının ilk hafta disiplin cezaları belli oldu.

Maçı 1-0 kazanan Amed, taraftarlarının neden olduğu “saha olayları”, “talimatlara aykırı hareket” ile “çirkin ve kötü tezahürat” nedenleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. PFDK, Diyarbakır temsilcisine “saha olayları” nedeniyle 110 bin lira, taraftarların stadyum içerisine kapalı şekilde ve şişe içerisinde içeceklerle alınmasından dolayı “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle 110 bin lira para cezası kesti. Kurul, Amed’e “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle de 80 bin lira para cezası daha verirken, çirkin ve kötü tezahürat eyleminin gerçekleştiği Doğu Alt Tribün 131, 132, 133 ve 134, Batı Tribün 110 ve 11, Güney Alt Tribün 122, 123 ve 124 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu Adana Demirspor maçına girişlerinin engellenmesine karar verdi.