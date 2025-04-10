Eğitim Gücü Sen Çorum İl Başkanı ve Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Ölçer, 2025 yılı içerisinde Çorum il genelinde Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına (Proje Okulları) yapılan öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri sürecini yakından takip ettiklerini bildirdi.

Söz konusu atama ve görevlendirmelerin, liyakat, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Ölçer, “Hem eğitimde kaliteyi artırmak hem de kamu vicdanında adalet duygusunun tesisi açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.

Ölçer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Ancak tarafımıza ulaşan çeşitli bildirimler ve iddialar doğrultusunda, bazı atamalarda bu ilkelere uygun hareket edilmediği yönünde ciddi endişeler oluşmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okullarına atanacak olan öğretmenlerde aranacak genel şartlar yayınlanmıştır. Yayınlanan şartları başvuru yapan öğretmenlerin büyük çoğunluğu karşılamaktayken, ilimizde proje okullarına seçilen öğretmenler, hangi kriterler göz önüne alınarak seçilmiştir? Çok fazla iddia ve soru işareti vardır. Bu iddialar sendikamız tarafından dikkatle değerlendirilmektedir.

Eğitim Gücü Sen olarak, sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı ve herhangi bir liyakat dışı uygulama tespit edilmesi halinde, Genel Başkanımız Sayın Oğuz Özat’ın talimatları doğrultusunda gerekli hukuki ve idari girişimlerin ivedilikle başlatılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Editör: HABER MERKEZİ