Çorum Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş, Müdür Yardımcısı Osman Keser, TÜRSAB Orta Karadeniz Bölge Temsil Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünal’ın da katıldığı toplantıda Bölge Temsil Kurulu Başkanı Emre Yılmaz Çorum merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren acentalarla sektördeki aksaklıkları ve çözüm önerilerini görüştü.

Sektörün daha iyi bir seviyeye ulaşması için yapılması gerekenlerin ele alındığı interaktif bir ortamda geçen toplantının ilimiz turizmine de katkı sağlayacağı ifade edildi.

TÜRSAB Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Emre Yılmaz ilimizdeki üyelerine katılımları için teşekkür ederek çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Editör: HABER MERKEZİ