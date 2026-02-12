Arca Çorum FK’nın geçtiğimiz hafta Vanspor’a 3-1 yenildiği maçtaki skandal kararlarıyla büyük tepki toplayan orta hakem Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Ömer Faruk Turtay kızağa çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Trendyol Süper Lig ve 1.Lig’de bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı. MHK, Arca Çorum FK’nın Vanspor’la oynadığı maçın Sakarya bölgesi Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan ve Antalya bölgesi VAR hakemi Ömer Faruk Turtay’a görev vermedi.